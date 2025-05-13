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Заява Трампа обвалила акції індійських виробників ліків
14:24 12.05.2025 |
Акції індійських виробників ліків просіли, після того, як Дональд Трамп пообіцяв суттєве зниження цін на рецептурні препарати в США - від 30% до 80%.
Про це пише Reuters.
Після цієї заяви індекс Nifty 50 зріс на 2,5%, тоді як фармацевтичні акції переважно знизились: Sun Pharma втратила 4,6%, Biocon - майже 3%, Divi's Laboratories і Lupin - по 2%, а Zydus Life і Cipla - по 0,7%. Акції .NIPHARM впали на 1,6%.
На США припадає майже третина індійського фармацевтичного експорту, який у минулому фінансовому році виріс на 16% і досяг близько 9 мільярдів дол.
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