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Перемир'я або санкції: в уряді Німеччини кажуть, що Росія має час до кінця доби
14:20 12.05.2025 |
В уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.
Як пише "Європейська правда", про це сказав у Берліні речник німецького уряду Штефан Корнеліус, його заяву наводить Bild.
Речник зазначив, що час спливає і Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.
"Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня", - сказав Корнеліус.
У відповідь на запитання, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції, Корнеліус сказав: "Саме так". "Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (в Стамбулі)", - заявив речник.
Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.
Під час візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.
Президент Франції Емманюель Макрон говорив про те, що будуть введені "масштабні" санкції Європи та США.
Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
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