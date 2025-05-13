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ЗМІ: Угорщина намагається «рятувати» від санкцій ЄС дочірню компанію «Лукойла»
14:11 12.05.2025 |
Угорщина не збирається перешкоджати схваленню 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ, але ще намагається "рятувати" компанію-партнера російського "Лукойла".
Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
За даними з кулуарів, Угорщина загалом готова підтримати санкційний пакет, проте спробує добитися невключення у нього однієї компанії.
Йдеться про зареєстровану у Дубаї Litasco - дочірню компанію російського енергетичного гіганта "Лукойл". Її хочуть включити до санкційних списків у зв'язку з тим, що вона "уможливила закупівлю численних суден, що входять до так званого тіньового флоту".
Окрім того, між європосадовцями тривають дискусії, чи бити санкціями по шести китайських компаніях - аби не надто образити Пекін у ситуації, коли між Європою і Китаєм зберігається активна торгівля. Йдеться, зокрема, про Poly Technologies, яка продавала компоненти для російських військових гелікоптерів, та Skywalker Technology, що залучена у виробництво російських БПЛА "Гербера" - "фальшивок" без вибухівки, якими відволікають ресурси української ППО під час повітряних атак ударними безпілотниками.
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