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Талібан заборонив гру в шахи в Афганістані
13:24 12.05.2025 |
Рух «Талібан», який контролює владу в Афганістані, заборонив гру в шахи через переконання, що вона може асоціюватися з азартними іграми, забороненими законами країни про захист моралі.
Про це повідомляє France24, передає Укрінформ.
«Шахи в шаріаті вважаються азартними іграми. Існують релігійні міркування щодо шахів. Доки ці міркування не будуть вирішені, (ігри в - ред.) шахи в Афганістані призупинені», - заявив речник спортивного директорату Атал Машвані.
Азартні ігри в Афганістані заборонені відповідно до закону про поширення чеснот і запобігання пороку, оголошеного минулого року.
За словами Машвані, національна шахова федерація не проводила жодних офіційних заходів близько двох років і «мала деякі проблеми на рівні керівництва».
Як зазначається, це рішення відображає постійне застосування талібами суворого тлумачення ісламського права з моменту захоплення влади в 2021 році. Останніми роками влада Афганістану обмежила інші види спорту, а жінкам взагалі заборонили займатися спортом у країні.
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