Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 04:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Єврокомісія просить Чехію зачекати з угодою про два енергоблоки АЕС за участю компанії з Кореї
12:59 12.05.2025 |
Єврокомісія попросила Чехію відкласти підписання угоди про будівництво двох нових енергоблоків АЕС у Дукованах, де буде брати участь корейська компанія.
Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".
Чеський міністр з питань промисловості Лукаш Влчек отримав від віцепрезидента Єврокомісії Стефана Сежурне листа, у якому Прагу просять зачекати з підписанням угоди щодо будівництва нових енергоблоків у Дукованах через питання до корейської компанії KHNP, яка буде брати участь у проєкті.
Зокрема, Єврокомісія з'ясовує, чи KHNP отримувала іноземні субсидії і чи можуть вони призвести до викривлень на внутрішньому ринку ЄС.
Чехію просять співпрацювати із дослідженням Єврокомісії з цього приводу та зачекати з підписанням угоди до його висновків.
Перед цим угоду заблокувало також рішення регіонального суду Брно. Її оскаржила французька компанія EDF, яка теж брала участь у цьому тендері і програла.
Антимонопольне відомство Чехії у квітні дійшло висновку, що тендер відбувся без порушень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі «Веймар+»
|Північна Македонія долучилась до ініціативи зі створення «трибуналу для Путіна»
|Арктичну раду очолила глава МЗС Гренландії – острова, який хоче забрати Трамп
|В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах
|Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ – комісар
Бізнес
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi