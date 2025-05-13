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АНАЛІТИКА

Єврокомісія просить Чехію зачекати з угодою про два енергоблоки АЕС за участю компанії з Кореї

 

Єврокомісія попросила Чехію відкласти підписання угоди про будівництво двох нових енергоблоків АЕС у Дукованах, де буде брати участь корейська компанія.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Чеський міністр з питань промисловості Лукаш Влчек отримав від віцепрезидента Єврокомісії Стефана Сежурне листа, у якому Прагу просять зачекати з підписанням угоди щодо будівництва нових енергоблоків у Дукованах через питання до корейської компанії KHNP, яка буде брати участь у проєкті.

Зокрема, Єврокомісія з'ясовує, чи KHNP отримувала іноземні субсидії і чи можуть вони призвести до викривлень на внутрішньому ринку ЄС.

Чехію просять співпрацювати із дослідженням Єврокомісії з цього приводу та зачекати з підписанням угоди до його висновків.

Перед цим угоду заблокувало також рішення регіонального суду Брно. Її оскаржила французька компанія EDF, яка теж брала участь у цьому тендері і програла.

Антимонопольне відомство Чехії у квітні дійшло висновку, що тендер відбувся без порушень.

Ключові теги: Корея, Чехія
 

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