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Польща закриває консульство РФ у Кракові
12:53 12.05.2025 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив у понеділок, 12 травня, про закриття консульства Росії в місті Кракові після того, як польська влада звинуватила спецслужби РФ у причетності до підпалу торговельного центру у Варшаві минулого року.
"З огляду на докази того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торговельного центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свій дозвіл на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові," - повідомив Сікорський у соцмережі X.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск казав про причетність російських спецслужб до скоєння підпалу в торговельному центрі Варшави в травні 2024 року. Тоді масштабна пожежа практично повністю знищила той торговельний обєкт - вигоріло близько 1,4 тисячі крамниць і сервісних пунктів.
Москва обіцяє дати відповідь
Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова запевнила, що Москва вже невдовзі відповість на рішення влади Польщі закрити генконсульство РФ у Кракові. "Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки послідує невдовзі", - заявила Захарова, виступаючи перед журналістами, цитує "Інтерфакс".
Речниця МЗС РФ також звинуватила уряд Польщі в тому, що той і надалі "свідомо руйнує відносини" з Росією.
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