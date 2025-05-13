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АНАЛІТИКА

Польща закриває консульство РФ у Кракові

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив у понеділок, 12 травня, про закриття консульства Росії в місті Кракові після того, як польська влада звинуватила спецслужби РФ у причетності до підпалу торговельного центру у Варшаві минулого року.

"З огляду на докази того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торговельного центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свій дозвіл на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові," - повідомив Сікорський у соцмережі X.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск казав про причетність російських спецслужб до скоєння підпалу в торговельному центрі Варшави в травні 2024 року. Тоді масштабна пожежа практично повністю знищила той торговельний обєкт - вигоріло близько 1,4 тисячі крамниць і сервісних пунктів.

Москва обіцяє дати відповідь

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова запевнила, що Москва вже невдовзі відповість на рішення влади Польщі закрити генконсульство РФ у Кракові. "Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки послідує невдовзі", - заявила Захарова, виступаючи перед журналістами, цитує "Інтерфакс".

Речниця МЗС РФ також звинуватила уряд Польщі в тому, що той і надалі "свідомо руйнує відносини" з Росією.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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