Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат
12:37 12.05.2025 |
Європейський союз може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже на наступному засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, запланованому на 20 травня, повідомив журналістам за підсумками Комітету постійних представників (COREPER) високопосадовий європейський дипломат.
За його словами, обговорення оновленого пакету, яке пройшло у понеділок в Брюсселі, було "дуже консенсусним та швидким". "Деякі держави-члени все ще мають "резерв для вивчення", але якщо все піде добре, ми можемо побачити погодження Комітетом у середу та прийняття наступного вівторка в Раді у закордонних справах", - сказав він.
За словами іншого високопосадового дипломата, після ознайомлення держав-членів з пропозиціями Європейської комісії до проєкту санкцій було надано правки. Тому в рамках сьогоднішнього засідання посли розглянули зміни, які були внесені до пакету Європейською комісією після коментарів держав-членів.
"Польське головування протягом останніх днів працювало з державами-членами над покращенням пакету. Наприклад, було додано більше суден тіньового флоту (зараз їх близько 200). Решта змін є досить незначними. Більшість делегацій підтримує пропозицію. Дехто попросив трохи додаткового часу для завершення подальшого аналізу. Якщо все піде добре, нам вдасться досягти згоди в середу", - розказав високопосадовий європейський дипломат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Польща закриває консульство РФ у Кракові
|ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат
|Курдська РПК оголосила про саморозпуск у рамках примирення з Туреччиною
|13 травня міністри ЄС розглянуть «каральні, фінансові та економічні санкції» проти Росії
|ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК
|В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами