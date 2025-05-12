Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат

 

Європейський союз може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже на наступному засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, запланованому на 20 травня, повідомив журналістам за підсумками Комітету постійних представників (COREPER) високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, обговорення оновленого пакету, яке пройшло у понеділок в Брюсселі, було "дуже консенсусним та швидким". "Деякі держави-члени все ще мають "резерв для вивчення", але якщо все піде добре, ми можемо побачити погодження Комітетом у середу та прийняття наступного вівторка в Раді у закордонних справах", - сказав він.

За словами іншого високопосадового дипломата, після ознайомлення держав-членів з пропозиціями Європейської комісії до проєкту санкцій було надано правки. Тому в рамках сьогоднішнього засідання посли розглянули зміни, які були внесені до пакету Європейською комісією після коментарів держав-членів.

"Польське головування протягом останніх днів працювало з державами-членами над покращенням пакету. Наприклад, було додано більше суден тіньового флоту (зараз їх близько 200). Решта змін є досить незначними. Більшість делегацій підтримує пропозицію. Дехто попросив трохи додаткового часу для завершення подальшого аналізу. Якщо все піде добре, нам вдасться досягти згоди в середу", - розказав високопосадовий європейський дипломат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5470
  0,0357
 0,09
EUR
 1
 46,7528
  0,1342
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес