ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат

Європейський союз може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже на наступному засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, запланованому на 20 травня, повідомив журналістам за підсумками Комітету постійних представників (COREPER) високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, обговорення оновленого пакету, яке пройшло у понеділок в Брюсселі, було "дуже консенсусним та швидким". "Деякі держави-члени все ще мають "резерв для вивчення", але якщо все піде добре, ми можемо побачити погодження Комітетом у середу та прийняття наступного вівторка в Раді у закордонних справах", - сказав він.

За словами іншого високопосадового дипломата, після ознайомлення держав-членів з пропозиціями Європейської комісії до проєкту санкцій було надано правки. Тому в рамках сьогоднішнього засідання посли розглянули зміни, які були внесені до пакету Європейською комісією після коментарів держав-членів.

"Польське головування протягом останніх днів працювало з державами-членами над покращенням пакету. Наприклад, було додано більше суден тіньового флоту (зараз їх близько 200). Решта змін є досить незначними. Більшість делегацій підтримує пропозицію. Дехто попросив трохи додаткового часу для завершення подальшого аналізу. Якщо все піде добре, нам вдасться досягти згоди в середу", - розказав високопосадовий європейський дипломат.