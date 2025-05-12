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АНАЛІТИКА

13 травня міністри ЄС розглянуть «каральні, фінансові та економічні санкції» проти Росії

 

Під час засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів (ЕкоФін) 13 травня у Брюсселі міністри економіки та фінансів держав Європейського Союзу заслухають експертний звіт про фінансування економіки війни в Росії для кращого формування каральних, фінансових та економічних санкцій проти РФ під час підготовки 17-го пакету санкцій.

Про це йдеться у листі-запрошенні на засідання ЕкоФіну, підписаному міністром фінансів Польщі, яка зараз головує у ЄС, Анджеєм Доманським, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Міністри економіки та фінансів Євросоюзу ознайомляться з аналітичним звітом про економіку Росії та особливості фінансування Росією війни проти України, для того, щоб розробити каральні, фінансові та економічні санкції проти РФ.

"Ми прагнемо проаналізувати реальний стан російської економіки, який суттєво відрізняється від наративу, що просувається російською пропагандою. Ми запросили пана Торбйорна Беккера, директора Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), представити детальний звіт про економічну реальність Росії. Звіт зосереджується на тому, як фінансується російська економіка війни і як розвиваються інші сектори в цьому економічному середовищі", - написав Анджей Доманський.

"Ця дискусія дозволить нам краще сформувати каральні, фінансові та економічні санкції проти Росії, оскільки ми готуємося до прийняття 17-го пакету санкцій", - уточнив він.

Також міністри економіки та фінансів Євросоюзу розглянуть фінансування оборонних ініціатив Єврокомісії, зокрема інструменту SAFE, який пропонує до 150 млрд євро кредитів на збільшення інвестицій в оборону.
 

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