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АНАЛІТИКА

Курдська РПК оголосила про саморозпуск у рамках примирення з Туреччиною

 

Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

12 травня про рішення РПК саморозпуститися і роззброїтися оголосило новинне агентство Firat, яке називають близьким до групи. Це сталося за кілька днів після з'їзду організації на півночі Іраку.

У лютому 2025 року лідер РПК Абдулла Оджалан, який перебуває в ув'язненні у турецькій в'язниці з 1999 року, закликав соратників зібратися на з'їзд і ухвалити рішення про саморозпуск.

З 1 травня група оголосила одностороннє припинення вогню, але з умовами, зокрема про створення певних юридичних рамок для подальших переговорів.

На з'їзді партії постановили, що боротьба організації "довела курдську справу до точки розв'язання через демократичну політику, таким чином завершивши її історичну місію".

Нагадаємо, у лютому в Туреччині затримали 282 підозрюваних в рамках загальнонаціональної операції проти Робітничої партії Курдистану.

Турецька влада приписує зв'язки з РПК ув'язненому популярному меру Стамбула Екрему Імамоглу, який може скласти конкуренцію президенту Реджепу Таїпу Ердогану на наступних виборах, а також затриманому журналісту зі Швеції.

 

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