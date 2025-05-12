Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС
12:00 12.05.2025 |
В'єтнам та Росія домовилися провести переговори та підписати угоду щодо спільного будівництва атомних електростанцій у В'єтнамі.
Про це пише Reuters, із посиланням на спільну заяву двох країн.
"Розробка станцій з використанням передових технологій буде суворо відповідати правилам ядерної та радіаційної безпеки та служитиме на благо соціально-економічного розвитку", - йдеться у заяві в'єтнамського лідера То Лама.
В'єтнам відновив плани щодо будівництва нових АЕС після десятирічної паузи на тлі нарощування потужностей з виробництва електроенергії для підтримки своєї економіки.
Уряд країни очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій загальною потужністю до 6,4 ГВт між 2030 і 2035 роками.
В'єтнамська влада також заявляла, що вестиме переговори щодо проєктів у галузі ядерної енергетики не тільки з Росією, а й з Японією, Південною Кореєю, Францією та США.
Також Ханой та Москва домовилися про активізацію співпраці в нафтогазовій промисловості, включаючи постачання російської сирої нафти та скрапленого природного газу до В'єтнаму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Польща закриває консульство РФ у Кракові
|ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат
|Курдська РПК оголосила про саморозпуск у рамках примирення з Туреччиною
|13 травня міністри ЄС розглянуть «каральні, фінансові та економічні санкції» проти Росії
|ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК
|В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами