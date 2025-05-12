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АНАЛІТИКА

В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС

 

В'єтнам та Росія домовилися провести переговори та підписати угоду щодо спільного будівництва атомних електростанцій у В'єтнамі.

Про це пише Reuters, із посиланням на спільну заяву двох країн.

"Розробка станцій з використанням передових технологій буде суворо відповідати правилам ядерної та радіаційної безпеки та служитиме на благо соціально-економічного розвитку", - йдеться у заяві в'єтнамського лідера То Лама.

В'єтнам відновив плани щодо будівництва нових АЕС після десятирічної паузи на тлі нарощування потужностей з виробництва електроенергії для підтримки своєї економіки.

Уряд країни очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій загальною потужністю до 6,4 ГВт між 2030 і 2035 роками.

В'єтнамська влада також заявляла, що вестиме переговори щодо проєктів у галузі ядерної енергетики не тільки з Росією, а й з Японією, Південною Кореєю, Францією та США.

Також Ханой та Москва домовилися про активізацію співпраці в нафтогазовій промисловості, включаючи постачання російської сирої нафти та скрапленого природного газу до В'єтнаму.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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