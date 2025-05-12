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АНАЛІТИКА

У США залишилося менше ніж три місяці для перегляду стелі держборгу

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент 9 травня попередив Конгрес, що США, ймовірно, остаточно вичерпають ліміт запозичень у серпні 2025 року.

Тому він закликав парламент не пізніше липня, перш ніж конгресмени підуть на щорічні серпневі канікули, підвищити або призупинити дію ліміту державного боргу, щоб не допустити дефолту та економічної катастрофи.

"Існує значна невизначеність щодо точної дати. Однак після отримання квитанцій за квітневу податкову звітну кампанію існує обґрунтована ймовірність того, що готівкові кошти федерального уряду та надзвичайні заходи будуть вичерпані в серпні, коли Конгрес планує бути на перерві", - йдеться в листі Бессента, опублікованому на сайті міністерства.

США вперлися в стелю державного боргу ($31,4 трильйона) ще в січні 2023 року. Проблему тимчасово вирішили призупиненням дії обмеження державного боргу.

Воно залишалося чинним до кінця 2024 року, коли борг досяг $36 трильйонів.

Відтоді американський Мінфін використовує спеціальні бухгалтерські маневри, щоб уникнути перевищення ліміту, одночасно продовжуючи здійснювати платежі за федеральними зобов'язаннями.

Bloomberg пише, що фінансисти з Волл-стріт визначали ширший часовий діапазон (серпень-жовтень), коли вичерпаються можливості цих надзвичайних заходів, але лист міністра фінансів конкретизує, що це може статися вже в серпні.

"Тому я з повагою закликаю Конгрес до середини липня, перед запланованими канікулами, збільшити або призупинити ліміт боргу, щоб захистити повну довіру та кредитоспроможність Сполучених Штатів", - йдеться в листі Бессента до конгресменів.

"Нездатність призупинити або збільшити ліміт боргу спричинить хаос у нашій фінансовій системі та погіршить безпеку Америки та її глобальну лідерську позицію", - попередив він.

Республіканська партія контролює обидві палати Конгресу США, але вони мають внутрішні розбіжності щодо податкової політики та скорочення програм соціального захисту, таких як Medicaid. До того ж Дональд Трамп в останні дні несподівано запропонував підвищити податки для найбагатших. Все це ускладнює досягнення консенсусу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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