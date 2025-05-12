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АНАЛІТИКА

Трамп визнав, що Катар зібрався подарувати йому літак, і не бачить у цьому проблем

 

Президент США Дональд Трамп підтвердив чутки у ЗМІ про те, що Катар планує подарувати йому елітний літак для переобладнання під президентський борт, та заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп підтвердив, що погодився прийняти у подарунок від королівської родини Катару елітний Boeing 747-8, та не бачить у цьому жодних проблем.

Трамп визнав, що Катар зібрався подарувати йому літак, і не бачить у цьому проблем

 

"Тож факт, що Міністерство оборони отримує у подарунок, безкоштовно, літак моделі 747, щоб замінити 40-річний президентський борт, тимчасово, через дуже публічну і прозору транзакцію, так турбує нечесних демократів, що вони наполягають, щоби ми заплатили, у доларах, за цей літак", - написав Трамп, на додачу обізвавши критиків з Демократичної партії "невдахами".

Нагадаємо, американські ЗМІ неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.

Літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю, а описаний план його надання "викликає етичні питання".

У Катарі заявили про "неточності" в інформації ЗМІ про підготовку розкішного подарунка та зазначили, що у цьому питанні ще не все вирішено.

Нагадаємо, Єврокомісія почала дисциплінарне провадження проти колишнього топпосадовця, якого звинувачують у прийнятті розкішних подарунків від Катару.
Ключові теги: США, Катар
 

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