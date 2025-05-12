Трамп та Рубіо відвідають Саудівську Аравію та Катар 11-14 травня

Президент США Дональд Трамп разом із державним секретарем та радником з національної безпеки Марко Рубіо відвідають з візитом 11-14 травня Саудівську Аравію та Катар, після чого Рубіо 14 - 16 травня поїде до Анталії (Туреччина) для участі в неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО, на якому обговорюватимуться, зокрема, припинення російсько-української війни

"Державний секретар Марко Рубіо супроводжуватиме президента Трампа в його поїздці до Саудівської Аравії та Катару 11-14 травня, де президент намагатиметься зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки", - йдеться на сайті Державного департаменту США у понеділок.

Також повідомляється, що Рубіо поїде до Анталії (Туреччина) 14 - 16 травня для участі в неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО, на якому обговорюватимуться пріоритети безпеки Альянсу, в тому числі збільшення оборонних інвестицій Альянсу і припинення російсько-української війни.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року міністр просуватиме порядок денний президента Трампа щодо забезпечення того, щоб члени Альянсу робили свій внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - акцентується у повідомленні.