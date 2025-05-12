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У Конгресі хочуть розслідувати дані про плани Катару подарувати Трампу елітний літак
10:23 12.05.2025 |
Демократи в Палаті представників Конгресу США вимагають провести розслідування повідомлень про те, що адміністрація Дональда Трампа планує прийняти у подарунок від Катару літак вартістю близько 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Axios, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, подарований Катаром літак можуть використовувати як президентський борт Air Force One, а після того, як Трамп піде з посади, лайнер перейде в його особисте користування.
Національний комітет Демократичної партії випустив пресреліз, у якому назвав цю подію "останньою аферою" Трампа.
Конгресмен-демократ Річі Торрес написав листа до Управління у справах відповідальності уряду США, виконувача обов'язків генерального інспектора Міністерства оборони та Управління урядової етики з проханням провести розслідування цих даних.
"З оціночною вартістю 400 мільйонів доларів, повітряний палац стане найдорожчим подарунком, який коли-небудь отримував президент від іноземного уряду", - написав він у листі, який є у розпорядженні Axios.
Торрес попросив "негайно" провести етичну перевірку щодо потенційного подарунка та надати консультативну думку щодо того, чи порушує він федеральні етичні норми або статтю Конституції США про винагороду.
Він також попросив надати рекомендації щодо "реформ політики, спрямованих на запобігання перетворенню іноземних подарунків на приватну власність чинними або колишніми президентами".
ЗМІ раніше повідомили, що Катар планує подарувати Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це.
Цей літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю.
Трамп згодом визнав, що Катар має намір подарувати йому літак, а також зазначив, що не бачить у цьому ніякої проблеми.
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