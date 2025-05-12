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Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany
09:48 12.05.2025 |
Дев'ять контрактів і три меморандуми про взаєморозуміння були підписані між південнокорейськими і чеськими компаніями, ці угоди сприятимуть успішній реалізації проєкту будівництва нових блоків на АЕС Dukovany, повідомляє World Nuclear News.
"На даному етапі важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб продовжити роботу одразу після рішення суду. Саме тому сьогодні було підписано низку комерційних угод та угод про співпрацю між KHNP та іншими членами корейської команди", - заявив міністр торгівлі та промисловості Чехії.
Участь чеських компаній у проєкті зросте з 30% на нинішньому етапі та до 60% під час завершення будівництва. Зокрема до зведення блоків будуть залучені Škoda Power, KHNP, Doosan, Škoda JS, ÚJV Řež, Metrostav DIZ, ZAT, OSC, I&C Energo, NUVIA тощо.
На електростанції мають побудувати два енергоблоки EPR1400 із сумарною встановленою потужністю 2800 МВт.
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