Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany

 

Дев'ять контрактів і три меморандуми про взаєморозуміння були підписані між південнокорейськими і чеськими компаніями, ці угоди сприятимуть успішній реалізації проєкту будівництва нових блоків на АЕС Dukovany, повідомляє World Nuclear News.

"На даному етапі важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб продовжити роботу одразу після рішення суду. Саме тому сьогодні було підписано низку комерційних угод та угод про співпрацю між KHNP та іншими членами корейської команди", - заявив міністр торгівлі та промисловості Чехії.

Участь чеських компаній у проєкті зросте з 30% на нинішньому етапі та до 60% під час завершення будівництва. Зокрема до зведення блоків будуть залучені Škoda Power, KHNP, Doosan, Škoda JS, ÚJV Řež, Metrostav DIZ, ZAT, OSC, I&C Energo, NUVIA тощо.

На електростанції мають побудувати два енергоблоки EPR1400 із сумарною встановленою потужністю 2800 МВт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея, Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5470
  0,0357
 0,09
EUR
 1
 46,7528
  0,1342
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес