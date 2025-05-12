Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Катар подарує Трампу елітний Boeing, що стане найдорожчим в історії подарунком уряду США

 

Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це; літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного високопосадовця США, що безпосередньо знайомий з цим питанням. Раніше про план довідались також ABC News.

Адміністрація Трампа нібито погодилася прийняти у дарунок від королівської родини Катару елітний Boeing 747-8, який Трамп зможе дообладнати усім необхідним для перетворення на президентський борт. Після завершення каденції Трампа літак хочуть передати президентській бібліотеці Трампа, що дасть йому можливість далі використовувати борт.

Це стане ймовірно найкоштовнішим в історії подарунком посадовцю США.

Як зазначають у публікації, ці плани піднімають "значні етичні питання" з огляду на вартість подарунка (новий літак цієї моделі коштує близько 400 млн доларів) і те, що він де-факто залишиться у розпорядженні Трампа.

Юристи Білого дому нібито не побачили порушення законодавства у прийнятті такого подарунка. Спершу катарська сторона пропонувала організувати справу так, щоб літак від початку подарували бібліотеці Трампа, але у цій моделі побачили суперечності з положеннями конституції.

Модель з переданням літака президентській бібліотеці частково запозичили з прикладу Рональда Рейгана - його президентський борт також передали бібліотеці, але після виведення з експлуатації і як експонат.

Дональд Трамп вже має у власності приватний літак, відомий за ім'ям Trump Force One. Він є старішою моделлю 757 і виконує польоти з початку 1990-х років. Спершу літаком користувався співзасновник Microsoft Пол Аллен, потім у 2011 році його купив Трамп.

Катарський подарунок дозволив би Трампу отримати задарма суттєво новіший літак для власного користування, та є доречним також через неодноразові затримки з виконанням Boeing урядового контракту на оновлення парку літаків - від компанії очікують два нових борти.

Офіційно про подарунок мають оголосити найближчими днями, під час першого за цієї каденції візиту Трампа у держави Перської затоки.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала дисциплінарне провадження проти колишнього топпосадовця, якого звинувачують у прийнятті розкішних подарунків від Катару.

Розслідування щодо нього розпочалося через два роки після скандалу "Катаргейт", у межах якого низку законодавців ЄС звинуватили в отриманні грошей за просування інтересів Катару та Марокко.
Ключові теги: США, Катар
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5470
  0,0357
 0,09
EUR
 1
 46,7528
  0,1342
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес