ЗМІ: Катар подарує Трампу елітний Boeing, що стане найдорожчим в історії подарунком уряду США

Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це; літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного високопосадовця США, що безпосередньо знайомий з цим питанням. Раніше про план довідались також ABC News.

Адміністрація Трампа нібито погодилася прийняти у дарунок від королівської родини Катару елітний Boeing 747-8, який Трамп зможе дообладнати усім необхідним для перетворення на президентський борт. Після завершення каденції Трампа літак хочуть передати президентській бібліотеці Трампа, що дасть йому можливість далі використовувати борт.

Це стане ймовірно найкоштовнішим в історії подарунком посадовцю США.

Як зазначають у публікації, ці плани піднімають "значні етичні питання" з огляду на вартість подарунка (новий літак цієї моделі коштує близько 400 млн доларів) і те, що він де-факто залишиться у розпорядженні Трампа.

Юристи Білого дому нібито не побачили порушення законодавства у прийнятті такого подарунка. Спершу катарська сторона пропонувала організувати справу так, щоб літак від початку подарували бібліотеці Трампа, але у цій моделі побачили суперечності з положеннями конституції.

Модель з переданням літака президентській бібліотеці частково запозичили з прикладу Рональда Рейгана - його президентський борт також передали бібліотеці, але після виведення з експлуатації і як експонат.

Дональд Трамп вже має у власності приватний літак, відомий за ім'ям Trump Force One. Він є старішою моделлю 757 і виконує польоти з початку 1990-х років. Спершу літаком користувався співзасновник Microsoft Пол Аллен, потім у 2011 році його купив Трамп.

Катарський подарунок дозволив би Трампу отримати задарма суттєво новіший літак для власного користування, та є доречним також через неодноразові затримки з виконанням Boeing урядового контракту на оновлення парку літаків - від компанії очікують два нових борти.

Офіційно про подарунок мають оголосити найближчими днями, під час першого за цієї каденції візиту Трампа у держави Перської затоки.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала дисциплінарне провадження проти колишнього топпосадовця, якого звинувачують у прийнятті розкішних подарунків від Катару.

Розслідування щодо нього розпочалося через два роки після скандалу "Катаргейт", у межах якого низку законодавців ЄС звинуватили в отриманні грошей за просування інтересів Катару та Марокко.