Суддя у США заблокувала плани Трампа щодо масових звільнень

Суд у США наклав тимчасову заборону на масове звільнення держслужбовців, запроваджене за наказом президента США Дональда Трампа. "Суд вважає, що президент повинен працювати з Конгресом, щоб внести зміни, яких він прагне", - цитують агенції у суботу, 10 травня, рішення судді у Каліфорнії Сьюзан Іллстон. Вона видала тимчасову судову заборону, яка призупиняє звільнення державних службовців у кількох федеральних відомствах на два тижні.

Як повідомляється, судове рішення ухвалено попередньо щодо поданої минулого тижня профспілками, неурядовими організаціями та низкою міських і окружних рад позову проти скорочень. В обґрунтуванні позову заявники вказали, що DOGE та уряд США перевищили повноваження при проведенні масових звільнень без схвалення Конгресу. Також вказується, що запроваджена реорганізація, зокрема, порушила роботу критично важливих служб по всій країні.

Масові звільнення держслужбовців у США

Як відомо, з часу вступу на посаду в січні цього року президент США Трамп просуває радикальну реорганізацію і масовий демонтаж частин урядового апарату США. За цей процес відповідає Департамент урядової ефективності (DOGE), очолюваний радником Трампа, мільярдером Ілоном Маском. Упродовж останніх місяців у США були закриті численні департаменти та відомства і звільнені тисячі співробітників. Серед тих, кого торкнулися скорочення, і співробітники агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На розгляді у судах перебувають десятки позовів проти вжитих заходів. У Конгресі США дії чинної адміністрації критикують не лише опозиційні демократи, але й деякі республіканці.