Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Суддя у США заблокувала плани Трампа щодо масових звільнень
09:23 12.05.2025 |
Суд у США наклав тимчасову заборону на масове звільнення держслужбовців, запроваджене за наказом президента США Дональда Трампа. "Суд вважає, що президент повинен працювати з Конгресом, щоб внести зміни, яких він прагне", - цитують агенції у суботу, 10 травня, рішення судді у Каліфорнії Сьюзан Іллстон. Вона видала тимчасову судову заборону, яка призупиняє звільнення державних службовців у кількох федеральних відомствах на два тижні.
Як повідомляється, судове рішення ухвалено попередньо щодо поданої минулого тижня профспілками, неурядовими організаціями та низкою міських і окружних рад позову проти скорочень. В обґрунтуванні позову заявники вказали, що DOGE та уряд США перевищили повноваження при проведенні масових звільнень без схвалення Конгресу. Також вказується, що запроваджена реорганізація, зокрема, порушила роботу критично важливих служб по всій країні.
Масові звільнення держслужбовців у США
Як відомо, з часу вступу на посаду в січні цього року президент США Трамп просуває радикальну реорганізацію і масовий демонтаж частин урядового апарату США. За цей процес відповідає Департамент урядової ефективності (DOGE), очолюваний радником Трампа, мільярдером Ілоном Маском. Упродовж останніх місяців у США були закриті численні департаменти та відомства і звільнені тисячі співробітників. Серед тих, кого торкнулися скорочення, і співробітники агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На розгляді у судах перебувають десятки позовів проти вжитих заходів. У Конгресі США дії чинної адміністрації критикують не лише опозиційні демократи, але й деякі республіканці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Польща закриває консульство РФ у Кракові
|ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат
|Курдська РПК оголосила про саморозпуск у рамках примирення з Туреччиною
|13 травня міністри ЄС розглянуть «каральні, фінансові та економічні санкції» проти Росії
|ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК
|В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами