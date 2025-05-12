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АНАЛІТИКА

Трамп хоче прискорити будівництво АЕС у США

 

Команда Трампа розробляє укази, щоб прискорити схвалення і будівництво атомних електростанцій по всій території США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співробітника з адміністрації та інших джерел, робота над проєктом ще не завершена. Також глава Білого дому ще не підписав рішення.

Раніше президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово наголошували на важливості рясної та недорогої електрики для енергоємної індустрії штучного інтелекту, щоб допомогти США виграти глобальні перегони за домінування в технології, яка зароджується.

"Ми повинні перемогти в перегонах за штучний інтелект і очолити їх, а це потребуватиме набагато більше енергії", - сказав у квітні міністр енергетики США Кріс Райт на засіданні Кабміну з Трампом.

Президент уже офіційно заявив, що США перебувають у лещатах надзвичайної енергетичної ситуації, пославшись на імперативи національної та економічної безпеки і спробувавши прискорити будівництво електростанцій, трубопроводів і ліній електропередачі по всій країні.

За словами джерел, обговорювані проєкти указів поставлять цілі щодо швидкого будівництва АЕС по всій країні і відродження домінування США в галузі.

Щонайменше, один із потенційних заходів передбачає внесення змін до Комісії з ядерного регулювання, що може прискорити розгляд проєктів АЕС, зокрема нових малих модульних реакторів, які обіцяють більш швидке розгортання.

Одне з джерел сказало, що ініціатива також може задіяти міць Пентагону, розміщуючи нові станції на військових об'єктах або забезпечуючи їх електроенергією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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