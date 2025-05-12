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АНАЛІТИКА

Рубіо провів розмови з британським колегою і Мерцом, зокрема про Україну

 

Держсекретар США Марко Рубіо у неділю провів телефонні розмови з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та очільником МЗС Британії Девідом Леммі, в яких йшлося у тому числі про деталі спільного візиту європейських лідерів до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, оприлюднених Держдепом США.

У першій своїй розмові з Мерцом Рубіо привітав його з призначенням, вони говорили про важливість двосторонніх відносин Німеччини і США.

"Що стосується України, вони обговорили зустріч за участі канцлера, президента Макрона, прем'єр-міністра Стармера, прем'єр-міністра Туска і президента Зеленського у Києві та нашу спільну мету покласти край війні в Україні", - йдеться у комюніке.

У розмові з Леммі Рубіо повторив позицію США про те, що для них пріоритетом залишається "покласти край бойовим діям і негайне припинення вогню". Вони обговорили також конфлікт між Індією і Пакистаном.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Європейські лідери відповіли на це, що перед початком перемовин від Росії очікують її згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.

Проте ввечері 11 травня Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир'я, потім переговори".

Президент України Володимир Зеленський після того заявив, що особисто чекатиме Владіміра Путіна у Стамбулі, а також - що очікує від Росії припинення бойових дій з 12 травня.

 

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