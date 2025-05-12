Трамп повідомив про звільнення американця Александера, якого ХАМАС утримував понад півтора року

Президент США Дональд Трамп оголосив у неділю про звільнення американського громадянина Едана Александера, який перебував у полоні з жовтня 2023 року.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Я щасливий оголосити, що Едан Александер, громадянин США, який перебував у заручниках із жовтня 2023 року, повертається додому до своєї родини. Я вдячний усім, хто був залучений до того, щоб ця визначна подія стала можливою», - зазначив Трамп.

Він назвав звільнення Александера «кроком доброї волі» (очевидно, ХАМАСу) у бік Сполучених Штатів, а також відзначив відповідну роль посередників - Катару та Єгипту.

«Сподіваюся, це перший з остаточних кроків, необхідних для завершення цього жорстокого конфлікту. З нетерпінням чекаю на день, коли ми зможемо святкувати мир», - додав глава Білого дому.

Едан Александер - 19-річний військовослужбовець ЦАХАЛ та громадянин США - потрапив у полон до бойовиків ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За інформацією Times of Israel, джерело, що брало участь у посередницьких зусиллях зі звільнення Александера, повідомило, що ХАМАС погодився звільнити його як жест доброї волі в надії на те, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі. Джерело стверджує, що ХАМАС отримав запевнення від США, що це «матиме велике значення» для президента Трампа.