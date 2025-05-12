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Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати у США
07:42 12.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні в Білому домі, підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, від 30% до 80%
"Внески на виборчу кампанію можуть творити дива, але не зі мною і не з Республіканською партією. Ми збираємося робити правильні речі, те, за що демократи боролися протягом багатьох років. Тому я радий оголосити, що завтра вранці, о 9:00 в Білому домі, я підпишу один з найважливіших указів в історії нашої країни. Ціни на ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, будуть знижені, майже негайно, від 30% до 80%. Вони зростуть по всьому світу, щоб вирівняти і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку!", - написав Трамп в соцмережі Х у неділю.
Він наголосив, що запровадить політику національного режиму найбільшого сприяння, згідно з якою Сполучені Штати платитимуть таку ж ціну, як і країна, яка платить найнижчу ціну в будь-якій точці світу.
"До нашої країни нарешті будуть ставитися справедливо, а витрати на охорону здоров'я наших громадян скоротяться на цифри, про які раніше навіть не думали. На додаток до всього іншого, Сполучені Штати заощадять трильйони долларів. Дякуємо за вашу увагу до цього питання. зробимо америку знову великою!", - написав Трамп.
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