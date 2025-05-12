США оцінюватимуть Росію за діями, а не за словами - Держдеп

У контексті розмов про перемир'я в Україні речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати оцінюватимуть Росію за її діями, а не за словами.

Про це Брюс написала в соцмережі X, передає Укрінформ.

«Ми оцінюватимемо Росію за діями, а не словами, - зазначила вона. - Ми уклали угоду з Україною щодо критичних мінералів та енергетики для фінансування її відбудови. Тепер нам потрібні конкретні пропозиції від обох сторін для завершення конфлікту».

Раніше США та європейські лідери закликали Росію до 30-денного перемир'я у війні проти України, а відтак до переговорів про досягнення тривалого миру.

У ніч проти неділі російський очільник Володимир Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Україною без попередніх умов, але не відреагував на пропозицію 30-денного припинення вогню.