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США оцінюватимуть Росію за діями, а не за словами - Держдеп
07:59 12.05.2025 |
У контексті розмов про перемир'я в Україні речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати оцінюватимуть Росію за її діями, а не за словами.
Про це Брюс написала в соцмережі X, передає Укрінформ.
«Ми оцінюватимемо Росію за діями, а не словами, - зазначила вона. - Ми уклали угоду з Україною щодо критичних мінералів та енергетики для фінансування її відбудови. Тепер нам потрібні конкретні пропозиції від обох сторін для завершення конфлікту».
Раніше США та європейські лідери закликали Росію до 30-денного перемир'я у війні проти України, а відтак до переговорів про досягнення тривалого миру.
У ніч проти неділі російський очільник Володимир Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Україною без попередніх умов, але не відреагував на пропозицію 30-денного припинення вогню.
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