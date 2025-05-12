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Держсекретар США Рубіо 15 травня перебуватиме в Туреччині
08:07 12.05.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь в неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, на якому йтиметься про зміцнення обороноздатності Альянсу та припинення російсько-української війни. Про це у неділю, 11 травня, повідомляється на сайті Державного департаменту США.
"Держсекретар Рубіо з 14 по 16 травня вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО", - повідомляє Держдеп.
Зазначається, що з огляду на саміт НАТО в Гаазі у червні, держсекретар просуватиме порядок денний президента США Дональда Трампа, який полягає у тому, щоб "союзники зробили свій внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО".
Дипломатичне турне Трампа та ідея Путіна
Візит Рубіо до Анталії відбудеться після відвідання 11-14 травня американською делегацією на чолі з президентом Трампом Саудівської Аравії та Катару.Саміт НАТО пройде в Гаазі 24-25 червня.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запропонував з 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі. Такою заявою він проігнорував заклик західних партнерів Києва до встановлення з 12 травня 30-денного режиму припинення вогню. Однак низка представників Заходу уже висловили вимогу - "спершу припинення вогню, а лише потім - перемовини".
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