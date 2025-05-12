Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією – Ердоган





Туреччина готова надати будь-який внесок у досягнення припинення вогню та сталого миру, включно з можливістю стати майданчиком для переговорів, цитує слова президента Реджепа Тайїпа Ердогана його адміністрація.

Зазначається, що Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, включаючи війну РФ проти України.

Також Ердоган повідомив, що «важливо продовжувати співпрацю в делікатній реалізації процесів початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією та відновлення України».

Згодом президент Туреччини провів телефонну розмову главою РФ Володимиром Путіним, під час якої зазначив, що припинення вогню могло б стати кроком до справжніх мирних переговорів, повідомила адміністрація лідера Туреччини.

Раніше під час спілкування з пресою, президент Росії Володимир Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною 15 травня у Стамбулі. Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню з 12 травня, але на це президент Росії не відповів.

Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Згодом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social відреагував на пропозицію Путіна, заявивши про «потенційно великий день для Росії та України».

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо відновлення переговорів у Стамбулі 15 травня.

«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню», - зазначив він.

Зеленський каже, що немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

«Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, - починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», - наголосив Зеленський.

У Києві на засіданні «коаліції охочих» ухвалили рішення про повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має початися 12 травня.

Після зустрічі «коаліції охочих» у Києві всі п'ять лідерів - Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер - провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.