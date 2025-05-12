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АНАЛІТИКА

США та Іран провели новий раунд переговорів в Омані

 

У столиці Оману Маскаті 11 травня відбувся четвертий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми.

Переговори тривають із квітня, наразі відбулися чотири зустрічі в різних місцях. Технічно вони зазвичай організовані як непрямі - делегації США та Ірану, які не мають дипломатичних відносин, спілкуються через посередників, у ролі яких виступають представники Оману. Але цього разу, за словами неназваного американського представника, частина переговорів відбулася безпосередньо.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі після завершення переговорів назвав їхній останній раунд «серйознішим» і «детальнішим», ніж попередні зустрічі. За його словами, переговори просуваються вперед і будуть продовжені, хоча дата чергового раунду ще не призначена. У США також назвали нинішній раунд «обнадійливим».

Як випливає із заяв учасників переговорів, питання про збагачення іранського урану, як і раніше, є перешкодою для досягнення угоди. Аракчі заявив, що Іран може знизити рівень збагачення, але повністю від нього не відмовиться. При цьому спецпредставник США Стівен Віткофф раніше стверджував, що для Вашингтона необхідність відмови Ірану від збагачення урану - це «червона лінія», тобто принципова позиція.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді заявив, що обидві сторони пропонували «корисні та оригінальні» ідеї на шляху до досягнення взаємовигідної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що мета США - не допустити, щоб Іран заволодів ядерною зброєю. Вашингтон наполягає на згортанні ядерної програми Ірану, хоча офіційний Тегеран і заявляє, що вона не спрямована на створення ядерної зброї. Трамп пропонує іранському керівництву укласти угоду, деталі пропозиції не розкриваються, проте, як заявляють у Тегерані, будь-яка така угода має передбачати зняття санкцій з Ірану. Президент США не виключив силових заходів щодо Ірану в разі, якщо угоди не буде досягнуто.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Іран
 

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