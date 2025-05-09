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АНАЛІТИКА

Лідери Польщі та Франції підписали двосторонній договір з гарантіями безпеки

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон 9 травня підписали в місті Нансі польсько-французький договір, що охоплює сфери безпеки, енергетичної, наукової та культурної співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Договір між Польщею та Францією має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою, оскільки в подальші роки Польща вступила до Європейського Союзу.

Це перший договір такого типу, який Франція підписала з несусідньою країною, що свідчить про підвищення рангу взаємних відносин між Парижем і Варшавою, зазначає RMF FM.

Польський премʼєр раніше повідомив, що в договорі буде зафіксовано, що в разі загрози обидві країни зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включно з військовою.

Після підписання основного договору Туск і Макрон підписали другий документ, що стосується співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики.

Зазначимо, що підписання відбулось у символічному для польсько-французьких відносин місті Нансі: тут у 1736 році після вигнання з країни оселився як герцог Лотарингії польський король Станіслав Лещинський - тесть французького короля Людовика XV.

Президент Франції оголосив про підготовку нового двостороннього договору з Польщею під час саміту в лютому 2024 року.
 

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