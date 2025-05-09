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АНАЛІТИКА

Індія готова радикально знизити мита заради торгівельної угоди з Трампом

 

Індія запропонувала суттєво скоротити розрив у тарифах зі США - з майже 13% до менше ніж 4%, щоб уникнути нових американських мит, запроваджених за ініціативою Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція передбачає зниження мита до нуля на 60% тарифних ліній уже на першому етапі домовленостей. За словами одного з джерел, Індія також готова надати преференційний доступ для 90% товарів, що імпортуються зі США.

Зі свого боку Нью-Делі очікує скасування "поточних і потенційних" мит з боку США та розширення преференційного доступу до американського ринку для своєї продукції. Йдеться, зокрема, про ювелірні вироби, шкіру, текстиль, морепродукти, сільгосппродукцію, хімію та пластмаси.

"Преференційний доступ до ринку для Індії означатиме кращі умови торгівлі цими товарами порівняно з іншими торговельними партнерами Америки", - зазначив один із співрозмовників.

Також Індія розраховує на полегшення доступу до американських технологій у сферах ШІ, біотехнологій, фармацевтики та напівпровідників - на умовах, які вже діють для Британії, Австралії та Японії.

Щоб зробити угоду привабливішою для Вашингтона, Індія запропонувала послабити експортні вимоги до літаків і запчастин, дорогих авто, медичного обладнання, телекомунікацій, алкоголю, ягід та кормів для тварин.

Видання додає, що перемовини тривають. Очікується, що індійська делегація відвідає США пізніше цього місяця. Не виключено, що до переговорів долучиться міністр торгівлі Індії Піюш Гойал.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, США
 

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