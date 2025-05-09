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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн відвідає Трампа лише після узгодження конкретних торговельних переговорів

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, 9 травня, що незабаром відвідає президента США Дональда Трампа у Вашингтоні - але лише після того, як буде підготовлений "конкретний" торговельний пакет для переговорів між Європою та Сполученими Штатами.

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

На пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання про запланований візит, фон дер Ляєн сказала, що "мала хорошу розмову із Трампом на похороні Папи".

"Але для мене важливо, щоб якщо я їду до Білого дому - у нас був пакет, який ми могли б обговорити", - зазначила вона.

На думку фон дер Ляєн, це пакет має бути "конкретним".

"Я хочу рішення, яке ми обоє зможемо підтримати", - підсумувала вона.
Ключові теги: ЄС, США
 

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