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Фон дер Ляєн відвідає Трампа лише після узгодження конкретних торговельних переговорів
17:53 09.05.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, 9 травня, що незабаром відвідає президента США Дональда Трампа у Вашингтоні - але лише після того, як буде підготовлений "конкретний" торговельний пакет для переговорів між Європою та Сполученими Штатами.
Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".
На пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання про запланований візит, фон дер Ляєн сказала, що "мала хорошу розмову із Трампом на похороні Папи".
"Але для мене важливо, щоб якщо я їду до Білого дому - у нас був пакет, який ми могли б обговорити", - зазначила вона.
На думку фон дер Ляєн, це пакет має бути "конкретним".
"Я хочу рішення, яке ми обоє зможемо підтримати", - підсумувала вона.
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