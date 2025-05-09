«Вони не продадуть жодної іграшки в США». Трамп погрожує виробнику Barbie 100% тарифом

[thumb=left][/thumb]Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100%-ві тарифи на продукцію американського виробника іграшок Mattel - компанії, яка створює Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl та інші популярні бренди. Про це пише The Independent.

Заява Трампа пролунала у відповідь на інтерв'ю гендиректора Mattel Іннона Крейза CNBC, в якому глава компанії сказав, що не планує переносити виробництво до США, навіть попри запровадження мит.

За словами гендиректора Mattel, компанія надасть перевагу диверсифікації виробництва в інші країни або просто підвищить ціни для американських споживачів.

"Це нормально. Відпустіть їх [Ред. - Mattel], і ми накладемо 100%-ве мито на їхні іграшки, і вони не продадуть жодної іграшки в Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок", - заявив Трамп.

Водночас президент США наполягає, що тарифи не завжди перекладаються на споживача: "Часто це бере на себе країна або компанія. Люди не завжди платять".

За його словами, Mattel просто намагається шантажувати адміністрацію США, аби домогтись більш вигідних умов.

Крейз наголосив, що велика частина роботи з розробки продукції відбувається в США - це дизайн, інженерія, бренд-менеджмент. Але саме виробництво за кордоном дозволяє компанії створювати якісні й доступні іграшки.

Наразі близько 20% продукції Mattel імпортується до США з Китаю. Компанія планує зменшити цю частку до 15% у 2025 році, а до 2027-го - до 10% або менше. Загалом цього року Mattel переносить виробництво 500 іграшок із Китаю до інших країн.