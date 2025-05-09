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Трамп заявив про готовність знизити мита проти Китаю до 80%
15:59 09.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп напередодні американсько-китайських торговельних переговорів заявив про готовність знизити мита.
"80% мито проти Китаю здається виправданим! Вирішувати Скотту Б.", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. Скотт Б. - це міністр фінансів Бессент.
В іншому дописі він закликав Китай відкрити свій ринок для американських товарів, бо це, мовляв, "було б так корисно для них самих".
"Закриті ринки більше не працюють", - додав Трамп, хоча перед цим сам ввів заборонні мита проти Китаю.
Це перші офіційні переговори між двома найбільшими економіками світу після початку торговельної війни, в якій Трамп ввів проти Китаю мито в розмірі 145%, а Китай відповів 125%-им митом на багато американських товарів.
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