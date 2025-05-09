Трамп заявив про готовність знизити мита проти Китаю до 80%

Президент США Дональд Трамп напередодні американсько-китайських торговельних переговорів заявив про готовність знизити мита.

"80% мито проти Китаю здається виправданим! Вирішувати Скотту Б.", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. Скотт Б. - це міністр фінансів Бессент.

В іншому дописі він закликав Китай відкрити свій ринок для американських товарів, бо це, мовляв, "було б так корисно для них самих".

"Закриті ринки більше не працюють", - додав Трамп, хоча перед цим сам ввів заборонні мита проти Китаю.

У суботу, 10 травня, у Швейцарії мають розпочатися торговельні переговори США і Китаю. Американську делегацію очолить міністр фінансів Бессент, а китайську - віцепрем'єр Хе Ліфен.

Це перші офіційні переговори між двома найбільшими економіками світу після початку торговельної війни, в якій Трамп ввів проти Китаю мито в розмірі 145%, а Китай відповів 125%-им митом на багато американських товарів.