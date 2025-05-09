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АНАЛІТИКА

Експорт Тайваню зріс на рекордні 30% через загрозу мит Трампа

 

Експорт Тайваню в квітні цього року досяг рекордно високого рівня через поспіх у відвантажені товарів, викликаний митами США, та та високим попитом на технологічну продукцію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міістерства фінансів Тайваню.

Як повідомляється, закордонні поставки зросли на 30% у квітні порівняно з квітнем минулого року, до майже $49 млрд, причому понад чверть цих поставок спрямовується безпосередньо до США.

Очікується, що напередодні мит попит залишиться високим і в травні. Очікується приріст експорту на 15-20% порівняно з минулим роком.

За перші чотири місяці року експорт зріс до $178 млрд - найвищого показника за цей період.

Більше чверті цих поставок були для США, які минулого місяця отримали тайванських товарів на рекордні $13 млрд.

Тайванські фірми поспішають імпортувати товари до США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про масштабні "взаємні мита" майже на всі основні сфери економіки на початку квітня, а потім призупинив їх на 90 днів.

Паніше стало відомо, що тайванська технологічна компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - найбільший у світі виробник мікросхем - оголосить про інвестиції в $100 млрд у сучасне виробництво в США для того, щоб уникнути можливих американських мит.

Що відомо про мита Трампа

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%, із Ізраїлю - 17%, з Казахстану - 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Тайвань, США
 

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