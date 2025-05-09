Фінансові новини
- |
- 09.05.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія виділяє додаткові 29 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні
14:35 09.05.2025 |
Сполучене Королівство виділяє додаткові 25 млн фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро) на гуманітарні проєкти в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі уряду Британії.
Велика Британія виділяє близько 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку гуманітарних організацій, що діють в Україні.
10 млн фунтів з цієї суми нададуть об'єднанню гуманітарних проєктів HAVEN, що спрямовані на допомогу цивільним у прифронтовмих районах.
9,4 млн фунтів передають на роботу українського "Червоного Хреста". Частина фінансування піде на покращення реабілітаційних центрів, у тому числі для ветеранів.
Нагадаємо, Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні, а пізніше - ще близько 137 млн доларів на відновлення та розвиток.
Фінляндія у березні анонсувала 16 млн євро на гуманітарну допомогу для України, що буде надана через ООН і Червоний Хрест.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі наступного тижня - глава МЗС Люксембургу
|Бельгія пропонує створити «коаліцію охочих» для утримання активів РФ замороженими
|СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини
|Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я і згадав про санкції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Сибіга і Каллас розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова
|Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
|В Україні біля кордону з Румунією добудовують мультимодальний термінал для торгівлі з ЄС
|Експорт Тайваню зріс на рекордні 30% через загрозу мит Трампа
|Британія виділяє додаткові 29 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні
|Франція використає доходи з заморожених росактивів на обслуговування САУ Caesar в Україні
Бізнес
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році