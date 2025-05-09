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АНАЛІТИКА

Британія виділяє додаткові 29 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні

 

Сполучене Королівство виділяє додаткові 25 млн фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро) на гуманітарні проєкти в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі уряду Британії.

Велика Британія виділяє близько 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку гуманітарних організацій, що діють в Україні.

10 млн фунтів з цієї суми нададуть об'єднанню гуманітарних проєктів HAVEN, що спрямовані на допомогу цивільним у прифронтовмих районах.

9,4 млн фунтів передають на роботу українського "Червоного Хреста". Частина фінансування піде на покращення реабілітаційних центрів, у тому числі для ветеранів.

Нагадаємо, Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні, а пізніше - ще близько 137 млн доларів на відновлення та розвиток.

Фінляндія у березні анонсувала 16 млн євро на гуманітарну допомогу для України, що буде надана через ООН і Червоний Хрест.
Ключові теги: Британія
 

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