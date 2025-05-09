Фінансові новини
- |
- 09.05.25
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться
13:36 09.05.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у п'ятницю під час свого першого візиту до Брюсселя, його слова наводить Stern.
Новий канцлер Німеччини закликав Росію "нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів".
"Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції", - наголосив він.
У четвер Мерц мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні.
За словами Мерца, Росія повинна "нарешті погодитися на тривале перемир'я, яке дасть можливість укласти справжній мирний договір".
У п'ятницю Мерц прибув з першим візитом до Брюсселя на посаді канцлера, щоб провести переговори з представниками ЄС і НАТО.
Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з Мерцом. За словами президента, вони домовилися "працювати над реалізацією багатьох важливих речей".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі наступного тижня - глава МЗС Люксембургу
|Бельгія пропонує створити «коаліцію охочих» для утримання активів РФ замороженими
|СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини
|Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я і згадав про санкції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Сибіга і Каллас розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова
|Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
|В Україні біля кордону з Румунією добудовують мультимодальний термінал для торгівлі з ЄС
|Експорт Тайваню зріс на рекордні 30% через загрозу мит Трампа
|Британія виділяє додаткові 29 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні
|Франція використає доходи з заморожених росактивів на обслуговування САУ Caesar в Україні
Бізнес
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році