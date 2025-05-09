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АНАЛІТИКА

Венс заявив, що США не втручатимуться у конфлікт між Індією та Пакистаном

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що конфлікт між Індією та Пакистаном не є безпосередньою справою Сполучених Штатів, однак закликав до деескалації напруженості.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

«Що ми можемо зробити, так це спробувати заохотити цих людей до деескалації, але ми не збираємося втручатись у війну, яка, по суті, не є нашою справою і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її. Знаєте, Америка не може сказати індійцям скласти зброю. Ми не можемо сказати пакистанцям скласти зброю. Тому ми збираємося продовжувати вести цю справу дипломатичними каналами», - заявив Венс.

Він також висловив сподівання, що ситуація не переросте в ширшу регіональну війну або ядерний конфлікт.

«Зараз ми не думаємо, що це станеться», - додав Венс.
 

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