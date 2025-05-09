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Св. Франциск Асізський
Трамп призначив телеведучу Fox News тимчасовою прокуроркою столиці США
13:12 09.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп призначив нинішню ведучу телеканалу Fox News Жанін Пірро, яка раніше працювала суддею, виконувачкою обов'язків федерального прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія).
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hollywood Reporter, це одна з найважливіших прокурорських посад у країні.
«Я радий оголосити, що суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США в окрузі Колумбія. Жанін має неймовірно високу кваліфікацію для цієї посади, і її вважають одним з найкращих окружних прокурорів в історії штату Нью-Йорк», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Зазначається, що нині Пірро є співведучою найпопулярнішого шоу післяобідньої програми «П'ятірка» на телеканалі Fox News.
Вона також по вихідних вела шоу «Правосуддя із суддею Жанін».
Варто зазначити, що раніше Пірро була суддею, а потім ще й окружною прокуроркою в окрузі Вестчестер, що у штаті Нью-Йорк.
На початку цього року колишній ведучий Fox News і військовий ветеран Піт Гегсет був призначений міністром оборони США.
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