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ЄС і Молдова підписали план підтримки розвитку країни на 1,9 млрд євро
13:00 09.05.2025 |
Молдова і ЄС підписали план розвитку країни на 1,9 млрд євро, з яких більша частина буде надана у вигляді кредиту і частина - у вигляді гранту.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
9 травня у Кишиневі прем'єр Молдови Дорін Речан і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підписали План розвитку Молдови на 1,9 млрд євро, щодо якого в ЄС ухвалили рішення в березні 2025 року.
Пакет підтримки - на цей час найбільший для Молдови з боку ЄС - передбачає надання країні протягом трьох років 1,5 млрд євро у вигляді кредиту і близько 400 млн у вигляді грантів.
Кошти будуть спрямовані на прискорення соціально-економічних реформ, зміцнення стійкості та сприяння євроінтеграції Молдови.
"Цей план - наш найбільший пакет підтримки для Молдови на цей час і чіткий сигнал про те, що ми хочемо, щоб процвітаюча та вільна Молдова була "міцно вбудованою" у наш Союз", - зазначила Марта Кос.
Нагадаємо, останнім часом з'явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.
При цьому навіть найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.
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