ЄС і Молдова підписали план підтримки розвитку країни на 1,9 млрд євро

Молдова і ЄС підписали план розвитку країни на 1,9 млрд євро, з яких більша частина буде надана у вигляді кредиту і частина - у вигляді гранту.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

9 травня у Кишиневі прем'єр Молдови Дорін Речан і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підписали План розвитку Молдови на 1,9 млрд євро, щодо якого в ЄС ухвалили рішення в березні 2025 року.

Пакет підтримки - на цей час найбільший для Молдови з боку ЄС - передбачає надання країні протягом трьох років 1,5 млрд євро у вигляді кредиту і близько 400 млн у вигляді грантів.

Кошти будуть спрямовані на прискорення соціально-економічних реформ, зміцнення стійкості та сприяння євроінтеграції Молдови.

"Цей план - наш найбільший пакет підтримки для Молдови на цей час і чіткий сигнал про те, що ми хочемо, щоб процвітаюча та вільна Молдова була "міцно вбудованою" у наш Союз", - зазначила Марта Кос.

Нагадаємо, останнім часом з'явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

При цьому навіть найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.