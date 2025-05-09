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Торгові перемовини ще не почалися, а китайці вже бронюють місця на вантажі до США
12:16 09.05.2025 |
Китайські агенти з доставки знову почали купувати місця в контейнерах для товарів, які прямують до США, на тлі торгових переговорів між Пекіном і Вашингтоном, які мають відбутися у Швейцарії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Торгівля між двома найбільшими економіками світу різко скоротилася після того, як президент США Дональд Трамп 10 квітня запровадив 145% мита на товари китайського виробництва. У відповідь Китай запровадив 125% мита на американську продукцію.
За даними логістичної компанії Flexport, ці мита, які зачіпають близько 80% вантажів, що прямують з Китаю до США, призвели до скорочення обсягів перевезень на 60% у квітні. Клієнти логістичного оператора Hapag-Lloyd скасували 30% поставок з Китаю минулого місяця.
Однак, за словами двох керівників китайських компаній, що займаються експедируванням вантажів, із кінця квітня трейдери знову почали активно бронювати контейнерні місця на період із середини травня.
Чотири китайські експортери, деякі з яких працюють із великими американськими рітейлерами на кшталт Walmart, також повідомили агентству Reuters, що готуються відновити поставки до США в найближчі тижні - раніше про це не повідомлялося.
Оскільки з кінця квітня США і Китай почали вживати примирливішу риторику щодо торгівлі, а переговори мають стартувати в суботу в Женеві, експортери сподіваються, що сторони незабаром перейдуть до зниження мит.
Останнім сигналом на користь цього стало повідомлення Трампа в четвер, де він заявив, що зниження ставок зі 145% є ймовірним.
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