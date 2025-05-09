Китай втратив 21% експорту до США – і одразу компенсував його Азією та ЄС

Експорт Китаю у квітні зріс більше, ніж очікувалося, попри різке падіння поставок до США на 21%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними митної служби Китаю, поставки до США впали на 21% у порівнянні з минулим роком після введення мит на початку квітня. Через дзеркальні мита Китаю на американські товари імпорт із США зменшився майже на 14%.

Однак китайським компаніям вдалося компенсувати втрати за рахунок зростання продажів на інших ринках: загальний експорт зріс на 8,1% - більше, ніж очікували економісти, хоча й менше, ніж у березні (понад 12%).

Поставки до Індії та 10 країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) зросли більш ніж на 20%, а експорт до ЄС - на 8%. Імпорт у цілому знизився вдруге поспіль - на 0,2%, що сформувало торговельне сальдо у $96 млрд.

Багато аналітиків вважають: якщо мита не знизяться, торгівля між двома найбільшими економіками світу, що минулого року сягнула майже $690 млрд, поступово зруйнується. Це завдасть удару по цілих галузях і призведе до зростання цін для бізнесу та споживачів.

Цими вихідними мають відбутися перші торговельні переговори між США та Китаєм відтоді, як Трамп повернувся до влади. Бізнес очікує, що обидві сторони зможуть домовитися про зниження мит.

Американську делегацію очолить міністр фінансів Скотт Бессент, який назвав поточні мита «неприйнятними». Переговори з китайською стороною, яку очолює віцепрем'єр Хе Ліфен, розпочнуться в суботу.

Попри жорсткі позиції обох сторін, адміністрація Трампа розглядає можливість значного зниження мит у межах переговорів, щоб знизити напругу та послабити вже відчутний економічний тиск, повідомляють обізнані джерела.

За їхніми словами, США прагнуть на першому етапі знизити мита до рівня нижче 60% - і вважають, що Китай може відповісти взаємно. Якщо за два дні переговорів буде досягнуто прогресу, зниження мит можуть запровадити вже наступного тижня.