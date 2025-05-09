Суд у США скасував рішення про зупинку фінансування для Радіо Свобода

У США колегія з 11 суддів апеляційного суду постановила, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) має виділити медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" фінансування на квітень, затверджене раніше Конгресом США. Йдеться про $12 мільйонів.

Як повідомляє Радіо Свобода, рішення було ухвалене пізно ввечері 7 травня, передає Укрінформ.

Рішення про виділення бюджету Радіо Свобода 29 квітня схвалив окружний суддя. За кілька годин до засідання колегії з 11 суддів воно було зупинене колегією апеляційного суду з трьох суддів (двома голосами проти одного).

Тепер USAGM має виконати ухвалу суду першої інстанції від 29 квітня і переказати медіакорпорації кошти. Агентство може оскаржити рішення апеляційної інстанції у Верховному суді США.

У березні USAGM, що опікується Радіо Свобода, оголосило про заморожування приблизно 75 мільйонів доларів, уже виділених на фінансування діяльності медіакорпорації Конгресом на нинішній фінансовий рік - до кінця вересня 2025 року. Це рішення ухвалило тимчасове керівництво USAGM на підставі указу президента США Дональда Трампа, який наказує усунути неефективне витрачання коштів американських платників податків.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оскаржило законність дій керівництва USAGM у федеральному окружному суді у Вашингтоні. 25 березня суддя Ройс Ламберт виніс ухвалу на користь Радіо Свобода, але USAGM не переказала кошти, висунувши для їхньої видачі неприйнятні умови. Медіакорпорація була змушена знову звернутися до суду.

«Ми будемо продовжувати судові дії і співпрацювати з USAGM з тим, щоб забезпечити виплати в частину фінансового року, що залишилася», - підкреслив президент Радіо Свобода Стівен Капус.

Радіо Свобода - це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії і Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).