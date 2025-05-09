Білл Гейтс звинуватив Маска у «вбивстві найбідніших дітей», пообіцяв пожертвувати $200 млрд

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що планує роздати $200 млрд через свій благодійний фонд до 2045 року, звинувативши найбагатшу людину світу у "вбивстві найбідніших дітей планети" через скорочення бюджету США на зовнішню допомогу. Про це пише Reuters.

Гейтс хоче прискорити пожертвування своїх статків і закрити благодійний фонд 31 грудня 2045 року - на кілька років раніше, ніж планувалося раніше.

Він вірить, що ці гроші допоможуть викорінити такі хвороби, як поліомієліт і малярія, зменшити смертність серед жінок і дітей та подолати глобальну бідність. Наразі фонд уже витратив $100 млрд.

Водночас він різко розкритикував Ілона Маска за те, що той підтримує масштабне скорочення бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке фінансує програми з охорони здоров'я та боротьби з голодом у країнах, що розвиваються.

"Картина, коли найбагатша людина світу вбиває найбідніших дітей світу, не дуже приємна", - заявив Гейтс.

Гейтс також зазначив, що скорочення державного фінансування у сфері глобальної охорони здоров'я можуть призвести до зростання дитячої смертності вперше за десятиліття.

За його оцінками, йдеться про мільйони додаткових смертей у найближчі чотири-шість років.

Річний бюджет Фонду Гейтса досягне $9 млрд до 2026 року і близько $10 млрд щорічно після цього.

Водночас Гейтс попередив Білий дім, що його та інші фонди не зможуть заповнити прогалини, залишені урядами.