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ЄС витісняє компанії США з китайського ринку – завдяки торговій війні Трампа
09:31 09.05.2025 |
Більшість європейських компаній, які працюють у Китаї, вже відчувають або очікують позитивний вплив від торговельної війни між США та Китаєм, оскільки підвищені китайські мита роблять американський імпорт менш конкурентоспроможним.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Згідно з дослідженням Торгово-промислової палати ЄС у Китаї, її члени, попри загальний негативний економічний ефект від торговельної війни, мають можливість зайняти частку ринку, яку втратили американські постачальники, зокрема виробники.
Опитування, проведене минулого місяця, показало, що 19% компаній вже отримують більше замовлень від китайських або іноземних клієнтів у Китаї саме завдяки торговельній війні. Ще 36% поки не відчули прямої вигоди, але очікують її.
"Ми чуємо багато прикладів, коли європейські компанії конкурують з американськими, особливо у сфері імпорту з США", - сказав Єнс Ескелунд, президент Європейської палати.
"І якщо американські постачання скорочуються, а Китай шукає альтернативи серед неамериканських постачальників, це може стати перевагою для європейських компаній", - додав він.
Однак він наголосив, що це не означає реального або вимірюваного чистого прибутку для бізнесу з ЄС. Загальне економічне уповільнення та невизначеність впливають на прибутковість та інвестиційні плани.
Китай є світовим лідером з експорту, але іноземні компанії, включаючи американські, все ще відіграють важливу роль, особливо в постачанні високотехнологічного обладнання та промислових компонентів.
Компанії, що повністю або частково належать іноземним інвесторам, формують близько 30% вартості зовнішньої торгівлі Китаю, використовуючи імпортні складові для виробництва товарів як для внутрішнього ринку, так і на експорт.
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