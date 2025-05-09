Американський експорт рідкого природного газу досяг рекордного рівня

Американський експорт рідкого природного газу досяг рекордно високого рівня в квітні, навіть попри те, що торгова війна між США і Китаєм скоротила постачання найбільшому покупцеві, показали дані відстеження руху суден.

Як пише Reuters, нещодавні події в торгівлі поставили під загрозу експорт США рідкого природного газу (NGL), такого як етан, бутан і пропан, які використовуються для виробництва пластмас і хімікатів, а також для опалення й приготування їжі.

Експорт США досягає нового максимуму щороку, починаючи з 2010 року, завдяки великій кількості дешевого сланцевого природного газу.

Широкі фракції вуглеводнів, які в основному видобуваються з сирого природного газу під час перероблення, це новітні енергетичні продукти, які потрапили в пастку ескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Майже половина експорту етану з США йде в Китай, а весь імпорт етану в Китаї надходить з США практично без варіантів альтернативних джерел, згідно з даними статистичного органу уряду США.

Китайські нафтохімічні фірми використовують його як сировину, оскільки він дешевший, ніж альтернативна нафта, тоді як американські виробники нафти й газу потребують, щоб Китай купував їхні рідини з природного газу, оскільки внутрішня пропозиція перевищує попит.

США експортували близько 2,9 млн барелів на день (б/д) NGL у квітні, що є рекордним показником, свідчать дані компаній з відстеження руху суден Kpler і Vortexa.

Але експорт до Китаю впав на 35%, до 619 тис. б/д за місяць, показали дані Kpler. Це - найнижчий показник з листопада 2023 року. Китай скасував 125% мито на імпорт етану зі США, введене на початку цього місяця, повідомили Reuters два джерела цього тижня.

Інші країни збільшили свої закупівлі американських NGL під час глобальної зміни маршрутів, компенсувавши втрату США китайських закупівель.

Індія більш ніж утричі збільшила закупівлі - до рекордно високого рівня в 179 тис. б/д, свідчать дані Kpler.

Бразилія більш ніж подвоїла свої закупівлі - до 113 тис. б/д, що є найвищим показником за п'ять років, тоді як Японія, другий за величиною покупець рідкого природного газу в США, збільшила постачання на 64%, до майже 400 тис. б/д, що є найвищим показником з лютого 2023 року.

Виробництво етану в США зросте на 3,6%, до 2,9 млн б/д, цього року, прогнозує Управління енергетичної інформації, додавши, що більша частина цього зростання виробництва буде експортована для забезпечення зростаючого міжнародного попиту.

Данська компанія заявила, що скасування Hornsea 4 коштуватиме їй до $837,85 млн у вигляді зборів за відокремлення й списання.

«Ринок уже почав працювати над зміною маршрутів барелів між найбільшими у світі постачальниками скрапленого нафтового газу (суміш пропану й бутану), США й Близьким Сходом, а також найбільшими країнами-імпортерами - Китаєм та Індією», - сказав Джим Тіг, співголовний виконавчий директор Enterprise Products Partners, одного з найбільших експортерів рідкого природного газу в США, у квартальному звіті про прибутки.

Компанія заявила, що не бачить збоїв у будь-якому зі своїх експортів етану, пропану або бутану.

Enterprise Products зазначила, що загальні обсяги трубопровідного транспортування NGL зросли на 5%, тоді як обсяги морських терміналів - на 11%. Обсяги транспортування NGL Energy Transfer зросли на 4% у І кварталі, тоді як експорт зріс на 5%.

