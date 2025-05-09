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Турецький суд заблокував у соцмережі Х профіль ув'язненого лідера опозиції
09:09 09.05.2025 |
У Туреччині заблокували профіль у соцмережі Х колишнього мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу, який нині перебуває в ув'язненні.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Обліковий запис використовувався для поширення контенту, який може являти собою публічне підбурювання до скоєння злочинів та сприяння злочинній організації», - йдеться в заяві Головної прокуратури Стамбула.
Хоча Імамоглу особисто не керував обліковим записом, оскільки перебуває у в'язниці, публікації були визнані шкідливими для громадського порядку.
Блокування відбулося за рішенням суду відповідно до закону Туреччини про інтернет №5651.
Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи закликала турецьку владу негайно звільнити мера Стамбула Екрема Імамоглу, назвавши його арешт за звинуваченнями в корупції «політично вмотивованим».
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