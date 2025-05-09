Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Турецький суд заблокував у соцмережі Х профіль ув'язненого лідера опозиції

 

У Туреччині заблокували профіль у соцмережі Х колишнього мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу, який нині перебуває в ув'язненні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обліковий запис використовувався для поширення контенту, який може являти собою публічне підбурювання до скоєння злочинів та сприяння злочинній організації», - йдеться в заяві Головної прокуратури Стамбула.

Хоча Імамоглу особисто не керував обліковим записом, оскільки перебуває у в'язниці, публікації були визнані шкідливими для громадського порядку.

Блокування відбулося за рішенням суду відповідно до закону Туреччини про інтернет №5651.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи закликала турецьку владу негайно звільнити мера Стамбула Екрема Імамоглу, назвавши його арешт за звинуваченнями в корупції «політично вмотивованим».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,02 0,05 41,7372  0,07 0,16
EUR 46,4845  0,22 0,46 47,2759  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5250  0,00 0,01 41,5500  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес