Турецький суд заблокував у соцмережі Х профіль ув'язненого лідера опозиції

У Туреччині заблокували профіль у соцмережі Х колишнього мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу, який нині перебуває в ув'язненні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обліковий запис використовувався для поширення контенту, який може являти собою публічне підбурювання до скоєння злочинів та сприяння злочинній організації», - йдеться в заяві Головної прокуратури Стамбула.

Хоча Імамоглу особисто не керував обліковим записом, оскільки перебуває у в'язниці, публікації були визнані шкідливими для громадського порядку.

Блокування відбулося за рішенням суду відповідно до закону Туреччини про інтернет №5651.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи закликала турецьку владу негайно звільнити мера Стамбула Екрема Імамоглу, назвавши його арешт за звинуваченнями в корупції «політично вмотивованим».