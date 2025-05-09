Британія підготувала санкції проти 100 танкерів «тіньового флоту» РФ

Британія 9 травня оголосить свій наймасштабніший пакет санкцій проти російського "тіньового флоту" - під них потраплять близько сотні танкерів, які возять російську нафту.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, пише "Європейська правда".

9 травня прем'єр Кір Стармер під час зустрічі Об'єданних експедиційних сил в Осло оголосить про новий британський пакет санкцій, націлений на так званий "тіньовий флот" російських танкерів.

У переліку - близько 100 нафтових танкерів, які вважають "основою" цього флоту і які лише з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад 24 млрд доларів.

"Безвідповідальні дії цього флоту є серйозною загрозою для критичної інфраструктури та довкілля Сполученого Королівства та інших євроатлантичних держав. З новим пакетом під санкціями Британії опиниться більше танкерів "тіньового флоту", ніж під санкціями будь-якої іншої країни", - йдеться в анонсі.

У комюніке наголосили, що "тіньовий флот" не лише забезпечує Росії прибутки для фінансування війни проти України, а й помічений у "пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі".

У заяві додають, що це питання буде у центрі розмови лідерів в Осло.

Нагадаємо, Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) - це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Естонія, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Коаліція фокусується на безпеці регіону Балтійського моря, Крайньої Півночі та Північноатлантичного регіону.

У січні 2025 року, після гучного інциденту з пошкодженням підводної інфраструктури у Фінській затоці, JEF запустила місію Nordic Warden, що передбачає моніторинг потенційних загроз для інфраструктури у 22 зонах, де зосереджено найбільше таких об'єктів.

Нагадаємо, у квітні танкер, який зараховують до так званого російського "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля берегів Фінляндії, що могло б завершитись екологічною катастрофою.

Німеччина у березні підтвердила конфіскацію затриманого танкера Eventin з "тіньового флоту" РФ.

Естонія у квітні затримала у своїх водах підозрілий танкер, який вважають належним до "тіньового флоту". На ньому виявили численні порушення і заборонили продовжувати рух до усунення проблем, але врешті відпустили.