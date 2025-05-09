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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на китайські компанії, що імпортують нафту з Ірану

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти кількох китайських компаній, включно з операторами портових терміналів, які купують іранську нафту.

Про це 8 травня повідомило Міністерство фінансів США, пише "Європейська правда".

Американський Мінфін додав до санкційного списку нафтопереробний завод Hebei Xinhai Chemical Group та три компанії, що експлуатують термінал у порту Дун'їн у провінції Шаньдун.

За даними США, ці компанії придбали або сприяли постачанню іранської нафти на суму в сотні мільйонів доларів.

"Сполучені Штати залишаються рішучими посилити тиск на всі ланки ланцюга постачання нафти Ірану, щоб не дати режиму отримувати доходи для продовження своєї дестабілізаційної політики", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нові американські санкції були запроваджені в межах стратегії "максимального тиску" на Іран, яку відновила адміністрація Трампа, домагаючись обмеження іранської ядерної програми та припинення підтримки Тегераном бойових угруповань на Близькому Сході.

У цьому ж руслі президент США Дональд Трамп на початку травня заявив, що введе вторинні санкції проти країн або компаній, які купують іранську нафту.
Ключові теги: США, Іран
 

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