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Канада збудує модульну АЕС за $15 мільярдів – першу серед країн G7
22:35 08.05.2025 |
Канада схвалила проєкт вартістю $15,1 млрд на будівництво нового типу атомної електростанції - меншої за розміром, з так званими модульними реакторами.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Компанія Ontario Power Generation отримала дозвіл на зведення першого з чотирьох запланованих реакторів. Це рішення стало можливим після того, як минулого місяця канадський ядерний регулятор видав ліцензію на будівництво так званого малого модульного реактора (SMR).
SMR-проєкти передбачають серійне виробництво реакторів на заводах з подальшим монтажем на місці - такий підхід, на думку прихильників, дозволить зменшити вартість і пришвидшити будівництво у порівнянні з великими традиційними АЕС.
Але наразі лише кілька таких реакторів побудовано - в Росії та Китаї. Канадський стане першим у розвинених країнах G7.
Будівництво першого реактора оцінюється у 6,1 мільярда канадських доларів. Вартість наступних має знизитися завдяки накопиченому досвіду.
GE Vernova, яка постачатиме матеріали для реактора, подвоїла вартість своїх акцій за останній рік на фоні висхідного попиту на енергію з боку дата-центрів і нових виробництв. Компанія інвестувала $50 мільйонів у розвиток малого ядерного бізнесу GE Hitachi, включно з будівництвом заводу в Північній Кароліні.
У 2023 році Ontario Power уклала угоду з GE Hitachi Nuclear Energy щодо встановлення реактора BWRX-300 SMR потужністю близько 300 МВт на майданчику Darlington. Для порівняння, потужність традиційних реакторів - утричі більша.
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