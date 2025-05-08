Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія планує вимагати від мігрантів кращого знання англійської мови

 

Уряд Британії планує запровадити жорсткіші вимоги щодо знання мігрантами англійської мови, аби забезпечення їх інтеграцію в суспільство.

Про це йдеться у публікації видання The Times, пише "Європейська правда".

Наступного тижня буде опублікована "Біла книга" з питань імміграції, що вимагатиме від осіб, які подають заявку на робочу візу до Британії, продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою.

Нинішній рівень, еквівалентний GCSE (загальному сертифікату про середню освіту) з англійської мови як іноземної, вважається занадто базовим для інтеграції. Він вимагає від мігрантів розуміння основних питань, "що регулярно виникають на роботі, в школі або під час дозвілля", вміння вирішувати ситуації, "що можуть виникнути під час подорожей", та "складати прості зв'язні тексти на знайомі або особисті теми".

Очікується, що рівень буде підвищено до B2. За даними Міністерства внутрішніх справ, цей рівень передбачає, що люди повинні висловлюватися "вільно і спонтанно, без очевидного пошуку виразів" та говорити англійською "гнучко і ефективно для соціальних, академічних і професійних цілей".

Вони також повинні будуть складати чіткі, добре структуровані, детальні тексти на складні теми.

"Біла книга" покликана вирішити проблему рекордного рівня чистої міграції, який минулого року становив 728 тисяч осіб, та допомогти працевлаштувати понад дев'ять мільйонів економічно неактивних людей.

Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер заявить про провал системи імміграції на основі балів, запровадженої Борисом Джонсоном після Brexit, та викладе реформи, спрямовані на зменшення чистої міграції і сприяння економічному зростанню.

Інші нововведення посилять правила перевірки, що проводяться для забезпечення того, щоб усі мігранти могли підтвердити своє знання англійської мови. Очікується, що заявники на отримання притулку повинні будуть відповідати цим стандартам через п'ять років, щоб отримати право на постійне проживання.

Мігрантам буде сказано, що "якщо ви хочете приїхати сюди, ви повинні робити свій внесок і інтегруватися", - повідомило джерело в уряді.

"Біла книга" також вимагатиме від мігрантів довести, що вони поділяють загальні британські цінності, такі як демократія та толерантність до різних релігій, переконань і культур, хоча поки що не зрозуміло, як це буде перевірятися.

Наразі такі питання ставлять лише в рамках тесту, який є обов'язковим для мігрантів, що подають заявку на постійне проживання у Великій Британії після щонайменше п'яти років проживання.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес