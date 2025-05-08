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Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа через блокування 5 мільярдів доларів
14:26 08.05.2025 |
Каліфорнія та ще 16 штатів США подали позов проти адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її в незаконному блокуванні 5 млрд дол, передбачених на розвиток інфраструктури для електромобілів.
Про це пише Financial Times.
Позивачі вважають, що указ Трампа, яким він наказав федеральним відомствам припинити виплати за програмою Інфраструктурного закону Джо Байдена, порушує закон. Йдеться про кошти, закладені Конгресом для встановлення зарядних станцій для електрокарів.
Позов подано після того, як Федеральне дорожнє управління заморозило понад 300 млн дол, які мали надійти Каліфорнії. За словами позивачів, це вже призвело до втрати робочих місць і загрожує перспективній галузі.
Генпрокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив: "Президент незаконно відібрав мільярди доларів на розвиток електромобілів і намагається згорнути боротьбу зі зміною клімату. Каліфорнія не відступить - ні перед нафтовими корпораціями, ні перед федеральним втручанням".
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, якого називають можливим кандидатом у президенти, активно виступає проти рішень адміністрації Трампа. "Це ще один подарунок Китаю - відмова від американських інновацій і знищення тисяч робочих місць", - заявив Ньюсом.
Він також додав: "Замість того щоб торгувати Tesla на галявині Білого дому, Трамп міг би справді допомогти Елону [Маску] - і всій країні - виконавши закон і розблокувавши двопартійне фінансування".
Каліфорнія лідирує в США за кількістю електромобілів - у штаті продано понад 2 млн машин із нульовими викидами, що становить 34% від усіх продажів в країні.
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