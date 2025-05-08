Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сейм Литви схвалив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін

 

У четвер Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

Для того, щоб Литва могла вийти з конвенції, потрібно було щонайменше 85 голосів парламентарів. "За" проголосували 107 депутатів, 3 утрималися.

У Міноборони Литви уточнили, що вихід набуде чинності через шість місяців.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня це рішення підтримав комітет з питань національної безпеки і оборони литовського Сейму.

За даними МЗС Литви, 32 країни світу не є членами Оттавської конвенції - серед цих країн Росія, Сполучені Штати Америки та Китай.

Литва ратифікувала конвенцію, спрямовану на ліквідацію протипіхотних мін, у 2003 році. Угодою зобов'язалися не використовувати, не створювати, не виробляти, не придбавати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес