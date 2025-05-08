Європарламент: процес вступу Туреччини в ЄС не може бути відновлений

Процес вступу Туреччини до ЄС не може бути відновлений через відступ турецького уряду від демократії, заявив Європейський парламент.

Про це йдеться у звіті, прийнятому у парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

Звіт ухвалили 367 голосами за, 74 проти, 188 депутатів утрималися. "За нинішніх обставин, незважаючи на демократичні та проєвропейські прагнення значної частини турецького суспільства, процес вступу Туреччини до ЄС не може бути відновлений", - заявили європарламентарі.

Депутати Європарламенту висловили глибоке занепокоєння подальшим погіршенням демократичних стандартів у Туреччині та "безжальним придушенням критичних голосів".

Вони засудили жорстке придушення нещодавніх мирних масових протестів та переслідування сотень протестувальників у масових судових процесах, що проходили без будь-яких доказів кримінальних правопорушень.

Депутати Європарламенту також вважають переслідування мера Стамбула Екрема Імамоглу політично вмотивованим, спрямованим на те, щоб не допустити легітимного конкурента до участі в майбутніх виборах.

Ці дії нинішньої турецької влади ще більше наближають країну до повністю авторитарної моделі, переконані європарламентарі.

Водночас депутати наголошують, що демократичні та проєвропейські прагнення більшості турецького суспільства, особливо серед турецької молоді, є основною причиною для продовження процесу вступу Туреччини до ЄС, навіть якщо він заморожений.

Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

А в Туреччині заявили, що країна не прагнула б до членства в неформальному об'єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.